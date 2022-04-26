В Шымкенте начали проводить сложнейшие офтальмологические операции

Теперь уже в Шымкенте в рамках ОСМС одна из первых клиник «ASTANA VISION SHYMKENT» расширила доступность в проведении витреоретинальной хирургии глаза.

За годы активной работы клинике удалось собрать команду опытных хирургов и оснаститься передовым материально-техническим оборудованием ведущих зарубежных стран ,что позволяет пациентам Шымкента и близлежащим областям не отправляться в ведущие офтальмологические клиники Нур-Султана и Алматы.

О том, что гипертония влияет на остроту зрения, Сафияхан Санакова поняла, когда фактически ослепла. Чтобы вновь увидеть краски окружающего мира 75-летней женщине потребовалась сложное, высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Пенсионерку из Кызылорды прооперировали в клинике «ASTANA VISION SHYMKENT». Пациентка быстро идет на поправку.

Сафияхан Санакова, пациентка:

«У нас в Кызылорде не делают такую операцию и мы изначально хотели поехать в Россию, но потом случайно узнала, что у нас в Казахстане делают такие операции в Алматы, Нур-Султане, Караганде и в Шымкенте, оказывается. И мы приехали в Шымкент, я обратилась к врачу меня проверили, провели диагностику и вот вчера мне сделали операцию все прошло благополучно, теперь нужно капли покапать и уколы. Больница отличная чистота идеальная, врачи вежливые. Нам пожилым, что нужно вежливое слово. Мне здесь понравилось всем знакомым буду советовать эту клинику».

Витрэктомия – сложное и вместе с тем наиболее перспективное направление хирургической офтальмологии. Для проведения таких операций, офтальмохирург обязан обладать колоссальным опытом, и передовым материально-техническим оснащением.

Айтман Абдрахманов, офтальмохирург клиники «ASTANA VISION SHYMKENT»:

«У нас в клинике «ASTANA VISION SHYMKENT» выполняются операции по витреоретинальной хирургии в рамках ОСМС. Любой гражданин Казахстана может получить хирургическое лечение в нашей клинике. Самые сложные патологии в офтальмологии это считаются витреоретинальные патологии. Это патологии глазного дня, патологии стекловидного тела и с развитием новых технологий в офтальмологии у нас сейчас есть эта возможность, то есть лечение этих самых сложных патологий».

Клиника «ASTANA VISION SHYMKENT» расширила спектр высокотехнологичных операций в направлении витреоретинальной и сложных случаев катарактальной хирургии. В клинике усовершенствовали операционный блок, оснастив современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Для удобства и комфорта пациентов, в клинике провели полную модернизацию стационара. В клинике «ASTANA VISION SHYMKEN» высокотехнологичную витреоретинальную хирургию глаза выполняют в рамках обязательного социально медицинского страхования.

Медет Алтынбек, директор клиники «ASTANA VISION SHYMKENT»:

«На сегодняшний день в рамках ОСМС направление высокотехнологичных операций осуществляет наша клиника. Для этого по современным требованиям именно к системе ОСМС мы произвели модернизацию операционного блока. Соответственно поступили требования для создания комфортных условий наших пациентов, чтобы пациент себя ощущал комфортно как до операционного периода, так и после. В связи с этим, мы произвели полную модернизацию нашего стационара ввели новые параметры этапности пациентов. Полностью оснастили палаты, которые имеют свои бытовые комнаты для пациентов, создали все условия, чтобы пациент ощущал себя комфортно».

На снижение остроты зрения жалуются всё больше людей. К наплыву пациентов специалисты «ASTANA VISION SHYMKENT» готовы. Но есть одно НО. Помочь нуждающимся в офтальмологической помощи можно за счет увеличения койко-мест. Для этого операции необходимо проводить не только в круглосуточном стационаре на 20 пациентов, а в клинике. В ней 60 мест.

Медет Алтынбек, директор клиники «ASTANA VISION SHYMKENT»:

«На сегодняшний день клиника развернута на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара. Мощность клиники на сегодняшний день предрасполагает большего и мы сейчас выходим с предложением на местные муниципальные органы дать возможность нам расширить направление круглосуточного стационара т.к идет потребность от населения и сегодня та услуга, которую предоставляет наша клиника дает возможность нашим жителям южно-казахстанской области и близлежащих областей не отправлятся в ведущие клиники в Нур-Султан, Алматы ,а получить соответствующую помощь в нашей клинике».

В ASTANA VISION Шымкент работает команда опытных хирургов. Профессионалы выполняющие все виды сложной офтальмологической хирургии в рамках ОСМС, ждут разрешения на расширение коечного фонда стационара. Чтобы помочь людям в, казалось бы, безнадежной ситуации, не выезжая в другие города и страны.

Лицензия № 0000063 DX от 26.10.2018 Выдана УЗ ЮКО