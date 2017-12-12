Ведущие офтальмологи Шымкента обсудили новые методы лечения глазных болезней

Ведущие врачи Шымкента провели сегодня в клинике БестМЕД серию семинаров и мастер-классов. На базе многопрофильного медучреждения врачи-офтальмологи обсудили новые методы лечения глазных заболеваний.

Отметим, клиника БестМЕД оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь, расширяя при этом спектр услуг.

Василий Силкин — врач-офтальмолог высшей категории. Мастер-классы специалиста с 30-летним стажем с удовольствием посещают шымкентские офтальмологи. Эта встреча на базе клиники БестМЕД не случайна – специалистов клиники отличает высокий профессионализм.

Кайрат Пазылбеков, директор ТОО «Медик сервис»: «Сегодня на семинаре мы обсуждали глазные заболевания. Одно из них – воспаление глаз. И в этом случае необходимы лабораторные анализы. Потому что результаты исследований дают нам много возможностей в лечении».

Клиника БестМЕД оснащена по последнему слову техники. А если учесть и высокий профессионализм специалистов, работающих в клинике, не сложно догадаться, почему эта клиника на сегодняшний день — одна из ведущих.

Здесь принимают специалисты разного профиля – кардиолог, уролог, гинеколог, стоматолог, невропатолог, офтальмолог. Специалисты клиники готовы оказать помощь даже самым сложным пациентам.

Василий Силкин: «Мы применяем новые методы в лечении заболеваний глаз. Основной упор делаем на клинические анализы, потому что это – лучший помощник врача».

В клинике БестМЕД предусмотрено все для качественного предоставления медицинских услуг – от клинической лаборатории до амбулаторного лечения. Что касается специалистов, то они прошли обучение на базе ведущих зарубежных клиник. А это значит, что им можно доверять самое ценное – свое здоровье и здоровье своих близких.

Клиника БестМЕД расположена по адресу: Шымкент, ул. Гагарина, 37.

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