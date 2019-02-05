В Казахстане врачи будут выписывать рецепты по новым правилам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как рассказали в Комитете фармации, в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения были внесены изменения касательно «этического продвижения лекарств».

«Изменения внесены для рационального использования лекарственных средств и медицинских изделий. Продвижение лекарств и медизделий должно быть объективным, с соблюдением этических норм. Оно должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения», — говорится в ответе за подписью председателя Комитета фармации Минздрава Людмилы Бюрабековой.

Медикам запретили рекламировать лекарства и медизделия при их назначении, а также рекомендовать пациентам определенные аптеки в целях личной заинтересованности в получении вознаграждения за свои услуги. То есть медработники обязаны выписывать рецепты на лекарства под международным непатентованным наименованием (МНН), за исключением случаев индивидуальной непереносимости пациента.

Другими словами, МНН подразумевает следующее: врач обязан выписать химический состав, а не название лекарства. Пациенту будет предлагаться определенный химсостав против боли в желудке, животе, головной боли или при других симптомах. Далее он идет в любую аптеку и выбирает любое лекарство по цене, где присутствует выписанный медработником химический состав.

Производителям лекарств и дистрибьюторам запретили продвигать свою продукцию в клиниках, больницах, поликлиниках, медвузах и колледжах. Исключение составляют ежедневные врачебные и научно-практические конференции, а также специализированные семинары.

«Данные поправки обеспечат снижение социальной напряженности и равноправный доступ граждан к лекарствам. Для контроля за движением лекарств для пациентов, состоящих на диспансерном учете, разработан ряд мер, позволяющих контролировать фактическое получение лекарственных средств пациентами.

Формирование потребности и мониторинг использования лекарств будут персонифицированы по каждому пациенту. Это позволит вести полноценный учет диспансерных больных, охватить 100-процентной выпиской рецептов в электронном формате и вести учет остатков лекарств в онлайн-режиме», — заявили в ведомстве.

Медработник при выписке рецепта на лекарства на амбулаторном уровне в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должен руководствоваться приказом министра. «Лекарства отпускаются населению бесплатно или на льготных условиях при оказании амбулаторно-поликлинической помощи через аптеки, аптечные пункты и передвижные аптечные пункты, оказывающие фармацевтические услуги в рамках ГОБМП, по рецепту врача при предъявлении документа, удостоверяющего личность больного», — подчеркнули в Минздраве.

Отметим, что назначение лекарств по международным непатентованным наименованиям является обязательной нормой в пяти странах Европейского союза, разрешено в 18 и запрещено в четырех. Генерическая замена обязательна в семи странах-членах ЕС, разрешена в 15 и запрещена в пяти.