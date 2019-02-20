До конца года в Казахстане заработает единый интернет-портал государственных органов — Gov.kz. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. передает Sputniknews.kz.

О нововведении глава Мининформации сообщил во время расширенной коллегии. Новый единый портал, по словам Абаева, заменит все интернет-порталы госорганов, в том числе региональных акиматов.

«В этом году мы создадим единый интернет-портал для государственных органов — вместо сотни, в том числе и сайтов акиматов и других. Все финансирование будет закрыто, и все будет в рамках единого портала», — сообщил министр.

Даурен Абаев согласился с журналистами в том, что сейчас на многих сайтах государственных органов и акиматов практически невозможно найти актуальную информацию. Также проседает работа по освещению деятельности в социальных сетях госведомств.

Сейчас единый портал Gov.kz проходит тестирование. На этой платформе разработчики обещают собрать всю необходимую информацию для казахстанцев. Оценить работу нового портала можно будет уже в апреле этого года.

«Постепенно в течение двух лет мы все государственные сайты закроем. Это приведет к экономии почти около миллиарда тенге (2,6 миллиона долларов — Sputnik). То есть это существенная экономия средств, и резко вырастет качество», — уточнил он.

Теперь госорганы и акиматы будут отвечать только за контент. За обновление новостей и государственные услуги, предоставляемые единым порталом, будет ответственно само министерство.

Новый казахстанский единый портал Gov.kz, по словам главы Мининформа, был создан по опыту Великобритании.