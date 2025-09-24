Цифровые решения для правовой поддержки населения

В городе Шымкенте внедряются новые цифровые сервисы, направленные на повышение уровня правовой защищенности граждан.

Теперь в мобильном приложении «eGov mobile» и на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов GOV.KZ доступны рекомендации по оказанию правовой помощи в наиболее актуальных и чувствительных для общества вопросах.

Инициатива реализована комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры совместно с АО «Национальные информационные технологии» и министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

В основе проекта лежит идеология «Закон и Порядок», предполагающая оперативное консультирование граждан по вопросам правовых рисков и угроз.

В приложении создан удобный маршрутизатор правовой помощи, который охватывает широкий спектр тем: мошенничество, наркомания, бытовое насилие, кибербуллинг, похищение невест, дорожно-транспортные происшествия, а также ситуации, связанные с нарушениями правил использования самокатов.

Для каждого направления разработаны четкие и понятные рекомендации, позволяющие пользователям быстро сориентироваться и предпринять необходимые шаги для защиты своих прав.

Сервис предоставляет инструменты правовой самозащиты, ссылки на экстренные службы и официальные ресурсы.

Так, пользователи могут напрямую обратиться по номеру 102, а также воспользоваться сервисом «Qamqor.gov.kz», который позволяет подать заявление в органы уголовного преследования в онлайн-режиме.

Жители города Шымкента уже получили доступ к обновленным функциям, которые делают правовую помощь ближе и понятнее.

Теперь каждый может получить первичную консультацию и нужные алгоритмы действий буквально в один клик, не выходя из дома.

Подобный сервис внедрен не только в «eGov mobile», но и на сайте GOV.KZ, что обеспечивает универсальность доступа для разных категорий пользователей.

Данный шаг способствует формированию правовой культуры населения Шымкента, повышению уровня цифровой грамотности и укреплению доверия к государственным органам.

Таким образом, новый цифровой инструмент становится важным элементом в системе правового просвещения и поддержки населения, помогая жителям Шымкента своевременно реагировать на угрозы и отстаивать свои права законным способом.