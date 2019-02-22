Второй случай угона автомобиля с автомойки зарегистрирован в Шымкенте за эту неделю.

Владелец «BMW» оставил машину на автомойке в микрорайоне Нурсат. Когда хозяин вернулся за машиной, то забирать было нечего. Работник автомойки, выпив для храбрости, решили угнать «BMW» и покататься по Шымкенту.

«BMW Х5» засекли камеры видеонаблюдения. В городе был объявлен план перехват. Во время погони горе-угонщик не справился с управлением, и машина вылетела на обочину. Автомойщик выбежал из машины, но уйти далеко парню не удалось.

Случайный прохожий задержал угонщика. «Я шел на работу, вижу ко мне на встречу бежит мужчина, а за ним полиция и просит задержать его, я и поймал», — рассказал добровольный помощник полиции.

В салоне угнанного «BMW» оказался пассажир. Молодой человек ловил попутку, а поймал такое шикарное такси.

«Я его не знаю, я приехал с дач. Хотел добраться на попутке, чтобы доехать до центра, остановился этот водитель, я и сел», — пояснил невольный участник происшествия.

Автопрогулка завершилась печально. Автомойщику придется не только восстанавливать потерпевшему машину, но и отвечать по закону за угон автотранспорта.

BMW нанесен материальный ущерб.

С начала этой недели, это уже второй случай угона автомобиля с автомойки.