Один из мужчин, травмированных во время взрыва артиллерийского снаряда во дворе частного дома в Шымкенте, рассказал о подробностях происшествия.

Молодой человек уверяет, что приехал в гости к родственнику и не знал о хранящихся у него боеприпасах, сообщает Nur.kz.

Пострадавшие во время взрыва, который произошел 11 февраля, доставлены в больницу и находятся под наблюдением врачей. Хозяину частного дома медики ампутировали предплечье и левую стопу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Известно, что взрыв произошел, когда владелец дома попытался распилить артиллерийский снаряд с помощью болгарки. Сейчас он все еще находится в реанимации.

Второй пострадавший, родственник хозяина дома, рассказал, что работает в Шымкенте таксистом и приехал в гости, потому что освободился поздно ночью и устал. После завтрака молодой человек увидел, как в 4 — 5-ти метрах от него родственник пытался что-то распилить, именно тогда и произошел взрыв.

По словам парня, после того, как упал на землю, он уже ничего не помнит.

Скорую помощь вызвали соседи, которые рассказали журналистам, что глава семьи, в которой есть трое детей, занимался мелким бизнесом: держал овец на продажу, торговал дынями и арбузами. В момент происшествия жена и дети дома отсутствовали.

Полиция установила, что боеприпасы, которые пострадавший планировал распилить и сдать на металлолом, он привез из города Арысь в Туркестанской области.

По факту незаконного приобретения, перевозки и хранения боеприпасов ведется расследование, детали которого пока не разглашаются.