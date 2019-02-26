Житель Шымкента Данияр Т. пытался убить своего партнера по бизнесу, узнав о том, что тот является любовником жены самого Данияра, передает NUR.KZ.

В ходе судебного следствия было установлено, что супруга Данияра некоторое время назад завела отношения со знакомым мужа. При этом женщина проявляла изрядную щедрость – одаривала любовника всевозможными дорогостоящими презентами, и даже взяла для него весьма крупный кредит в банке.

До Данияра доходили слухи о похождениях его жены, однако он не желал им верить. Все закончилось тогда, когда из банка пришло сообщение о начислении пени за длительную просрочку выплат по кредиту.

Извещение пришло на домашний адрес супругов, и Данияр был немало удивлен этому долгу. Жена вынуждена была признаться в измене, тогда муж схватил кухонный нож, и поехал к своему обидчику.

К счастью, до смертоубийства не дошло. Ранение, которое нанес Данияр потерпевшему, оказалось не смертельным.

Обманутого мужа осудили на 8 лет тюрьмы.