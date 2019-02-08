Жители Шымкента получили первую в этом году квитанцию на оплату коммунальных услуг.

Естественно всех интересовало как и на сколько снижение тарифов отразилось на нашем кошельке. Почувствовали ли горожане, что выставленные счета стали меньше. Многие просто усомнились в том, что в первой квитанции стояли обновленные тарифы.

Действительно многим показалось, что в первой квитанции не все монополисты учли, что собранные показания захватили часть декабря и частично январь. Ситуацию прояснили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства нацэкономики РК по Шымкенту.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства нацэкономики РК по Шымкенту:

В целом за год среднестатическая семья, проживающая в Шымкенте сэкономит 16 тысяч тенге. А вот на сколько по каждому пункту рассказали собравшиеся в антимонопольном представители монополистов.

В январской квитанции не наши отражения новые расценки на газ, из-за того, что контролеры газоснабжающей организации имеют свой определенный график сбора показаний. Платежку с новыми ценами по газу шымкентцы увидят в феврале.

Подробная информация в видеосюжете.

В целом, по самым скромным подсчетам, шымкентцы в целом сэкономят на понижении тарифа 4 млрд тенге. Но, как признаются сами горожане особенно они почувствовали снижение сумм за отопление. А их если зима так и будет теплой в конце отопительного сезона снова пересчитают.

Ирина Казорина