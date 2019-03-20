20 марта 2019 г. в гостинице «Кок-Тобе», ул. Акпан Батыра 6 (бывшая Клокова) состоится хакатон, где соберутся молодые IT-специалисты с особыми потребностями.

Организатором мероприятия выступает КФ «Ерекше тандау-Шелек» ОО «Общество Неунывающих Инвалидов» совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и компании «Шеврон» при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК и Фонда Евразия Центральная Азия.

Время проведения: с 9:00-18:40 часов.

Основная цель хакатона – разработать в инклюзивной команде абсолютно новые и оригинальные пути решения социальных проблем лиц с инвалидностью через IT технологии, консолидировать знания и экспертизу как лиц с инвалидностью, так и без инвалидности.

В качестве участников мероприятия приглашаются молодые предприниматели, разработчики, инженеры, студенты вузов и колледжей, а также маркетологи, дизайнеры и менеджеры всех уровней.

Чтобы принять участие необходимо позвонить по нижеуказанному номеру, собрать свою команду или найти единомышленников в ходе мероприятия. За два дня участникам хакатона необходимо будет создать прототип проекта и презентовать его жюри, применяя инновационные подходы и креативный взгляд.

Разработчики 3 лучших проектов смогут принять участие в IT лагере в г. Алматы, который пройдет со 2 по 6 апреля 2019 г. в образовательно-оздоровительном комплексе Тау Туран, пройти обучающий курс в IT сфере и получить грант на развитие проекта (общая сумма грантов составляет 2 000 000 тенге).

По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Захире Бегалиевой +7 701 346 0009, zahira71@inbox.ru

Контактное лицо в г. Шымкент: заместитель председателя Общественного объединение «Городское общество инвалидов в г.Шымкент» Борис Клейбатенко, тел.: +7 778 990 0061