Какие условия созданы для инвалидов в Шымкенте?

Как живут особенные люди в Шымкенте? Созданы ли условия для людей с ограниченными возможностями?

Эту тему вынес для обсуждения, главный прокурор Шымкента и народные избранники.

По словам Габита Муканова, инвалиды регулярно сталкиваются с проблемами. К примеру, в Шымкенте более 1500 колясочников, именно они каждый день сталкиваются с проблемами, а вопросы элементарные — отсутствие пандусов, парковочных мест, иных специальных средств в зданиях, перечислять можно долго.

«Прокурорами установлено отсутствие необходимых условий для инвалидов на (80%) обследованных объектах, в том числе, в 65 участковых пунктах полиции, 47 образовательных и 9 административных зданиях, 236 образовательных и 32 государственных зданиях, на 750 автостоянках (75%) не предусмотрены места для парковки автомобилей инвалидов», — пояснили в прокуратуре третьего мегаполиса.

Прокурор затронул и вопросы нехватки спец транспорта, а также некоторые водители общественного транспорта просто не знают, как пользоваться автобусными пандусами, уверяют в надзорном органе.

По итогам совещания прокурор города Габит Муканов поручил исправить ситуацию и обеспечить инвалидам равные условия доступа ко всем объектам. Габит Муканов отметил, что вопросы защиты прав и интересов граждан с ограниченными возможностями находятся под его особым контролем.