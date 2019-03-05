5 человек погибло в ДТП с начала марта в Туркестанской области и Шымкенте.

За две недели марта в Туркестанской области зарегистрировано 4 ДТП со смертельным исходом – три факта столкновения автомобилей, и один наезд на пешехода.

При этом две автомобильные аварии, повлекшие человеческие жертвы, произошли вчера, 12 марта, в райцентре Тюлькубасского района поселке Турара Рыскулова и в селе Сарыколь Отырарского района. В каждой из аварий погибло по одному человеку.

Самой массовой по количеству пострадавших стало проишествие на 456 км трассы Западная Европа-Западный Китай, ранним утром 2 марта здесь в пассажирский автобус “Van Holl” врезался автомобиль «Лада». В результате столкновения на месте погиб помощник водителя автобуса. Еще шестеро человек, в том числе оба водителей, госпитализированы с различными травмами.

В селе Аксу Сайрамского района вечером 5 марта был совершен наезд на пешехода. Пострадавший скончался. Виновник скрылся с места проишествия, но был быстро установлен. Примечательно, что полицейские обнаружили его в больнице, куда он слег с «резким ухудшением здоровья», последовавшем сразу после ДТП. В настоящее время на него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям ст 345 часть 3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека) и ст. 347 (оставление места происшествия) УК РК.

В Шымкенте вечером 5 марта произошла авария на улиц Байдибек-Би. В результате которой один человек погиб, четверо получили ранения.

В целом за март месяц в Шымкенте и Туркестанской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых пострадало 24 человека.

Данил Шемратов