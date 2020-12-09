За 11 месяцев 2020 года основные показатели аварийности снизились на 20%.

По стране зарегистрировано 11 837 ДТП (против 14 835 за 11 месяцев 2019 года), в них пострадало 17 193 человек (на 20,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года — 21 690), в т.ч. ранено 15 439 (19 579, снизились на 21,1%).

В ДТП погибло 1754 человек, тогда как за 11 месяцев прошлого года – 2111.

Доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП также снизилась с 3695 (11 мес.2019 года) до 2630 (в текущем году) и составляет 17% от общего количества пострадавших.

Произошло существенное снижение показателей ДТП с участием общественного транспорта, за 11 месяцев 2020 года произошло 173 ДТП, в которых погибло 18 и ранено 228 человек (11 мес. 2019 года — 327 ДТП, где погибло 52 и ранено 592 человек).

Согласно статистическим показателям, более 86% ДТП произошли по вине водителей (10 195, 11 мес.2019 года – 12 359), в том числе 493 (574) из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Около 25% или 2930 фактов ДТП, повлекшие гибель или ранение людей, совершены в г. Алматы. Соответственно, здесь же зафиксировано наибольшее число пострадавших в ДТП (3 503). Одной из причин таких показателей в южном мегаполисе является самый большой автопарк по стране.

В столице зафиксировано 425 ДТП, в г. Шымкент – 259 ДТП.

Наименьшее количество ДТП совершено в Северо-Казахстанской – 205 и Атырауской – 215 областях.

Напомним, что Комитет по правовой статистике и специальным учетам ведет учет только тех ДТП, в которых были раненные или погибшие.