В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение о том, что на трассе Жетысай-Макталы обнаружен труп неизвестного человека.

При проверке полученной информации полицейские установили, что на 27/42 км. трассы областного значения Жетысай-Макталы неустановленная автомашина сбила пересекавшего проезжую часть пешехода и скрылась в неизвестном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Погибшим оказался житель Шардаринского района.

Для задержания водителя, подозреваемого в совершении ДТП и оставлении места происшествия, полицейские провели все необходимые мероприятия. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили осколки от зеркал и другие доказательства. В итоге стражи порядка выяснили, что сбившая пешехода автомашина марки «Нексия» серого цвета. Далее полицейские тщательно провели подворный обход дом за домом, опросили возможных очевидцев, а также проверили приметы автомашины по базе данных ОВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП в течение суток установили место жительства скрывшегося водителя и задержали подозреваемого.

При проверке документов оказалось, что у подозреваемого отсутствуют водительские права, а автомашина оформлена на имя его сына. Таким образом, управлявшего автомобилем без документов, совершившего ДТП и скрывшегося с места аварии водителя доставили в отдел полиции. Автомашину водворили на штрафстоянку. Подозреваемого арестовали.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.