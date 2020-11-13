ДТП произошло на 725 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез.

12 ноября примерно в 9 часов утра на 725 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез, водитель автомашины Daewoo Nexia, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлический столб и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП на месте погибли трое родственников водителя, в том числе и ребенок. Сам водитель и еще один пассажир доставлены с различными травмами в больницу.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП. Досудебное расследование проводят дознаватели ДП Туркестанской области. Назначены экспертизы. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Полиция Туркестанской области настоятельно просит граждан строго соблюдать правила дорожного движения.