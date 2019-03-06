Мирного неба вам, солнца лучистого!

Дорогие, милые наши женщины!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!

В этот праздничный день примите мои искренние признания в восхищении и безграничном уважении к вам. Вы являетесь символом красоты и мира, воплощаете материнскую нежность и преданность, несете свет, сохраняя семейный очаг, воспитывая детей. Ваша душевная щедрость и доброта, ум и мудрость вселяют нам уверенность и силу. Мы гордимся, что сегодня наша прекрасная половина успешно трудится в различных сферах экономики, активно участвует в развитии родного мегаполиса. Мы преклоняемся перед матерями-героинями, удостоенными нагрудных знаков «Алтын алқа», «Күміс алка».

Уважаемые наши матери, любимые, сестры и дочери!

С самым прекрасным праздником! Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и улыбками! Всех благ вам, счастья и процветания вашим семьям!

Габидулла АБДРАХИМОВ, аким города Шымкента