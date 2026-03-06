Труд женщин, благодаря которым Шымкент остается чистым

До 8 марта осталось два дня, и, несмотря на капризы погоды и проливной дождь, в городе уже царит праздничная атмосфера. На чистых улицах Шымкента все чаще можно встретить улыбающихся женщин с букетами цветов.

И, кстати о чистоте, мы часто не замечаем тех, кто стоит за безупречным обликом нашего города. А ведь это ежедневный, кропотливый труд женщин-сотрудниц коммунальных служб. С метлой и лопатой в руках, просыпаясь задолго до рассвета, они создают комфортную обстановку для каждого из нас. Наша редакция решила лично поздравить хранительниц чистоты с наступающим праздником.

Сбор мусора, уборка листвы и поддержание порядка на участках — таков привычный график этих женщин.

Одна из них — Алмагуль Нурсаидова. Мама четверых детей уже много лет трудится на благо родного города. Именно благодаря этому честному труду она дала достойное воспитание детям и сегодня уже воспитывает двоих внуков. Алмагуль признается что в любой работе есть свои сложности, но содержать город в чистоте — для нее большая ответственность.

Алмагуль Нурсаидова, сотрудница городских коммунальных служб: «Я работаю здесь уже 6 лет. У нас сложился замечательный коллектив — мы работаем слаженно, как единый механизм, ради чистоты нашего Шымкента. Мы вносим свой вклад в экологию, обеспечиваем семьи. В честном труде нет ничего постыдного. Благодаря этой работе я вырастила детей и теперь радуюсь внукам. Слава Всевышнему за наш честный хлеб».

Проходя по чистым тротуарам, горожане редко задумываются о том, чьи руки обеспечивают этот комфорт.

На самом деле, каждый убранный метр — это результат невероятного упорства и ответственности этих женщин.

Они заступают на смену, когда город еще спит, выполняя, на первый взгляд, незаметную, но жизненно важную для мегаполиса работу.

Это настоящие люди труда, на которых держится уют нашего общего дома.