Президент поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением по случаю Международного женского дня, выразив благодарность всем женщинам Казахстана.

«Сегодня в Акорде я выражаю искреннюю признательность и благодарность вам и всем женщинам Казахстана», — сказал президент.

По его словам, этот праздник символизирует лучшие человеческие качества.

«Этот праздник олицетворяет нежность и тепло, мудрость и красоту», — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что уважение к женщине является одной из важнейших традиций казахского народа.

«Древняя мудрость гласит: “От предков – завет, от матери – добродетель”. Эта традиция, имеющая глубокий смысл, в наше переменчивое и сложное время непременно должна найти свое продолжение», — подчеркнул он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сохранение этих ценностей является ответственностью нынешнего поколения перед будущим.

«В этом заключается наш долг перед будущими поколениями. Ведь именно через материнскую заботу и воспитание передаются национальный код, язык, духовность и традиции», — отметил президент.