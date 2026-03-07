Аким Шымкента поздравил женщин с наступающим праздником

Атмосфера весны и особого внимания. В Шымкенте отметили приближающийся международный женский день. Акимат города организовал праздник для тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие мегаполиса.

Главных героинь праздника встречали по-королевски, красная ковровая дорожка, живая музыка и море цветов. Каждую гостью приветствовали искренними улыбками и весенними букетами. С теплыми словами поздравления к прекрасным дамам обратился аким города Габит Сыздыкбеков.

Габит Сыздыкбеков аким города Шымкента: «Дорогие дамы, уважаемые матери! От всей души поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Сегодня среди нас присутствуют политики, предприниматели, офицеры и женщины, которые наравне с мужчинами преданно служат своей Родине. Ваша энергия и профессионализм восхищают. Желаю вам неувядающей красоты, сил и неиссякаемого вдохновения. Пусть ваши лица всегда озаряют улыбки, а в семьях царит счастье. С праздником»!

В ходе официальной части глава города отметил профессионализм женщин, отличившихся в работе. Почетные грамоты и благодарственные письма получили как руководители ведомств, так и рядовые сотрудники, чей труд зачастую остается «за кадром», но имеет огромное значение. Сами виновницы торжества не скрывали эмоций, отмечая, что такое внимание придает сил для новых достижений.

Айнур Исабекова, руководитель департамента юстиции города Шымкента: «Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность акимату города Шымкент за организацию такого душевного праздника. Получить благодарственное письмо из рук акима — это большая честь и высокая оценка нашего труда. Мероприятие подарило нам по-настоящему весеннее настроение. Глядя на масштаб, хочется отметить, что в нашей стране гендерная политика находится на высоком уровне. Женщинам и мужчинам предоставлены равные права и, что самое главное, равные возможности для самореализации. С праздником всех нас»!

Праздник продолжился яркой концертной программой.

Душевные песни и зажигательные танцы подарили гостьям заряд отличного настроения.