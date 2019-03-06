Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил усилить работу, направленную на повышение уровня благосостояния населения.

В целях исполнения поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученных на XVIII съезде партии «Нур Отан» в Туркестане прошло заседание актива областного филиала партии. В заседании приняли участие представители областного филиала партии, руководители управлений, представители интеллигенции.

На совещании аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил усилить работу, направленную на повышение уровня благосостояния населения.

«В настоящее время ведется активная работа по развитию Туркестана. Мы не только продолжим работу в этом направлении, но и нарастим темпы. Поручения Главы государства напрямую влияют на социально-экономическое развитие Туркестанской области, так как наша область лидирует в республике по количеству многодетных матерей. Предоставляемое пособие в размере 21 тысячи тенге на каждого ребенка, безусловно, окажет положительное влияние на многих наших соотечественников. Мы должны провести социологическое исследование в области и определить нуждающиеся в помощи семьи, систематизировав условия и сроки предоставления данной социальной помощи.

Районным и городским акимам поручаю определить многодетные и малообеспеченные семьи, проживающие на возглавляемой им территориях. Необходимо усилить меры содействия занятости населения. В рабочую группу также должны войти представители партии «Нур Отан», и нужно строго следить за составлением этих списков. Жители должны своевременно получать пособия, не обивая пороги учреждений», — сказал У.Шукеев.

Кроме того, в ходе заседания глава региона поручил рассчитать необходимые расходы и численность работников, получающих минимальную заработную плату в бюджетных учреждениях. Отметим, в целях повышения заработной платы специалистов, работающих в местных исполнительных органах, будут приняты меры по оптимизации расходов, а также внедрят систему факторно-балльной шкалы.

Наряду с этим, в регионе систематизируют работу по обеспечению жильем многодетных семей, в том числе по предоставлению жилья под низкие процентные ставки. Более того. под строгий контроль возьмут вопросы занятости местного населения и использования отечественных материалов при строительстве объектов в регионе.

«Концепция развития каждого района-города должна быть систематизирована заново. Я буду непосредственно контролировать работу в сфере газификации, водоснабжения и инфраструктуры. Необходимо разработать конкретные и качественные предложения по проектам «Бақытты отбасы», «Ауыл – ел бесігі», «Құтты мекен», инициированных Главой государства. В регионе не решается вопрос с адресной социальной помощью. Для этого мы обязаны приложить усилия для создания рабочих мест на всей территории области. В этой работе также примет участие и партия «Нур Отан», — подчеркнул У.Шукеев.

Пресс-служба акима Туркестанской области