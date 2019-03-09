Славяне Туркестанской области отметили Масленицу.

Славяне Туркестанской области отметили Масленицу в Аксукенте Сайрамского района. Завтра, 10 марта, эстафету принимает Шымкент. Место встречи — Ассамблея народа Казахстана.

«В селе Аксукент в рамках традиционного славянского праздника проводов зимы прошли спортивные состязания, конкурсы и фестиваль пирогов. Пирогом дня жюри признало кулинарное произведение Агроколледжа. Они испекли легкий, нежный, оригинальный творожный пирог с изюмом. Его отличало оригинальное оформление и фантазия», — поделилась в соцсетях председатель областного славянского центра Марина Лимаренко.

Среди фестивальных работ — настоящая многослойная кулебяка, пирог с лебедями, ажурный малиновый пирог, блинная баба, печеная изба и многое другое.



Благодаря нашим местным товаропроизводителям наши участники получили в подарок самые вкусные яблоки, йогурты, сыры, мороженое, конфеты.



С руками, полными подарков, все дружно наблюдали как сгорело чучело Масленицы. Дождь тут же прекратился, на небе весело заиграло весеннее солнце! — написала она.

