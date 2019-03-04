Предприниматель из Казыгуртского района Туркестанской области в Международный женский день 8 Марта выставит на продажу 50 тысяч роз.

На 1,5 га земель ТОО «Гул Мансур» уже налились бутонами розы сорта «Черная магия». Само цветочное производство было создано в 2013 году силами двух семей. Стоимость проекта — 15 млн. тенге. Сейчас во владении хозяйства — 2,5 гектара посевных земель, 1,5 га которых занимают теплицы, где выращивают розы сорта «Черная магия».

Как говорит владелец хозяйства, с каждым годом спрос на цветы только увеличивается. «Первый раз посадили цветы в 2013 году на 0,40 гектара, — говорит он.

— Из-за большого спроса увеличили площадь до теплиц 1,5 гектара. В прошлом году подготовили 45 тысяч цветов. Все продали! В этом году ожидаем не меньшего объема продаж». Отметим, сейчас в теплицах работают четыре человека, а в сезоны, когда на цветочную продукцию наблюдается большой спрос, количество работников достигает 25. Каждый из них получает заработную плату в 70 тысяч тенге.

Пресс-служба акима Туркестанской области