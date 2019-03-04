На прошедшем чисто мужском субботнике чиновники Шымкента поделились тем, как и чем собираются поздравить своих родных женщин с праздником 8 Марта.

Между делом чиновники рассказали то, что собираются подарить подарить на 8 марта своим мамам, дочерям, супругам и сестрам к международному женскому дню.

Главный коммунальщик города Нурлан Бектурсынов, руководитель управления ЖКХ г. Шымкента, собирается купить шесть подарков.

Нурлан Бектурсынов:»У меня семья большая, 5 девочек, и еще одна девочка — это моя жена. 6 девочек, да здорово. Так что будем думать сейчас. Для мужчин это проблема. Перед весенними праздниками, у нас проблема, что подарить».

В отличие от главы ЖКХ, депутат городского маслихата Нургазы Бухарбаев давно определился с подарком. Он подарит сладости.

Нургазы Бухарбаев, депутат, директор зоопарка: «Ну, я как-то не задумывался, стандартно, наверное, у нас нет такого, чтобы цветы в первую очередь, а что еще? Ну и внимание. Действиями, что-то приготовить, может что-то сделать по дому. Да, я не такой вообще человек делать что-то шокирующее».

Самым романтичным оказался Мурат Базаркулов, он готов сочинить стихи даме своего сердца.

Мурат Базаркулов, руководитель управления внутренне политики г. Шымкента:»Цветы… Ну, возможно стишок. Если честно, не знаю, пока не думал. Ну, цветы однозначно всем близким».

Самым экономным оказался аким Аль-Фарабийского района Габит Мауленкулов. Он считает, что самый ценный подарок для женщин — это внимание.

Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района: «Того, чего она заслуживает, конечно, — самого большого внимания, мужского внимания».

Глава ТОО «ЛТД Турмыс» Галым Садибеков и вовсе решил что 8 Марта — не повод для головной боли.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов был солидарен со своими подчинеными. На предстоящий женский праздник он решил обойтись без дорогостоящих подарков.

Габидулла Абдрахимов, аким г.Шымкента: «Еще не думал об этом. Еще есть время. Ну, цветы, конечно же. Ну, я думаю ограничусь цветами, наверное».

К слову с градоначальником были солидарны многие его подчиненные, по мнению мужчин акимата города, цветы-лучший подарок на 8 марта.

Жания Алимжан