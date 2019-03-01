Заместитель акима города Шымкента Данат Жумин продолжает активно общаться с жителями Шымкента через социальные сети. И… спрашивать у них совета. Последний пост посвящен оплате за вход в дендропарк.

«Мы решили сделать все совсем по-другому…

Если помните пару недель назад, я обратился к жителям Шымкента за советом. Мы обсуждали вопрос оплаты за вход в Дендропарк. Почти все поддержали мнение о том, что цена за билет в 26 тенге очень неудобна. Большинство высказались ЗА установку автомата для оплаты за вход вместо кассы. Также, большая часть горожан согласилась, что надо цену «округлить». Кто-то предложил установить 200 тенге, довольно многие посчитали что 100 тенге будет в самый раз, но большинство предложили 50. Были правда и те, кто высказался за снижение цены до 20 тенге. А ещё один два голоса выступили за то, что и вовсе сделать вход бесплатным.

Мы обсудили этот вопрос с акимом города Габидуллой Рахматуллаевичем. И решили поддержать мнение самого маленького меньшинства — СДЕЛАТЬ ВХОД БЕСПЛАТНЫМ… Это разумно. Жители больших городов должны иметь возможность беспрепятственно побыть наедине с природой, не выезжая далеко за город. Это важно для здоровья и настроения людей.

Дендропарк это достояние города и каждого его жителя. Пусть люди наслаждаются его красотой без всякой платы. Здесь хочу предупредить, что решение об отмене платы не принимает только аким. Имеется своя процедура. Дело в том, что территория Дендропарка считается особой охраняемой природной территорией. Поэтому, прежде чем отменить плату за вход, мы должны согласовать это с рядом инстанций и получить одобрение депутатов маслихата. На это уйдёт около 2 месяцев. Надеюсь предложение акимата будет поддержано», поделился заместитель акима Шымкента.