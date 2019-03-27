Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочим визитом Келесский район, где ознакомился с работой ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

В первую очередь, в селе Енбекши сельского округа Биртилек глава региона посетил цех по производству полиэтиленовой продукции для теплиц ТОО «Келес пласт». На сегодня здесь работой обеспечены 20 человек. Предприятие, открытие которого состоялось 2018 году занимается производством полиэтиленовых пленок и нитей для теплиц. Общая стоимость проекта — 150 млн. тенге.

Далее глава региона посетил крестьянское хозяйство «Өктемхан», расположенное в сельском округе Кошкарата. В теплицах хозяйства выращивают и производят порядка 120 тонн овощной продукции в год. Общая площадь хозяйства составляет 6 гектаров, из них на 0,65 га построены теплицы, а на постоянной основе трудятся 15 человек. Общая стоимость проекта — 22 млн. тенге.

Наряду с этим, глава региона ознакомился с ходом обеспечения природным газом 8 населенных пунктов сельских округов Жузим и Бирлесу. Помимо этого, в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу акиму области представили проект, в котором используя передовые технологии при выращивании овощей, аграрии получают возможность собирать урожай три раза в год.

Ознакомившись с работой нескольких хозяйств, Умирзак Естаевич дал ряд конкретных поручений, а также отметил, что эффективное использование новых технологий является требованием времени.

Кроме того, глава области посетил кирпичный завод и цех по производству полипропиленового тюкового шпагата ТОО «ТМ Строй-21». Вместе с тем, в ходе рабочей поездки в Келесский район аким области ознакомился со строительством подстанции «Кызыласкер» и работой водохранилища «Оймауыт».

Пресс-служба акима Туркестанской области