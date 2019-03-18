Для обновления кентауской ТЭЦ необходимы 10 млрд тенге

Городу Кентау нужна новая теплоэлектростанция. Старая ТЭЦ-5 выработала свой ресурс уже давно и капитальный ремонт для нее не выход из положения.

Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев во время визита премьер-министра Аскара Мамина.

Глава региона попросил на строительство местной ТЭЦ 10 миллиардов тенге. Старая теплоэлектростанция, обеспечивавшая теплом жителей города Кентау, давно устарела. В последний раз капитальный ремонт там был в прошлом веке.

Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области: «Здание электростанции обветшало, оборудование изношено, срок его эксплуатации давно истек. Для строительства новой ТЭЦ необходимо 10 млрд. Просим Правительство выделить 8 млрд тенге, а остальные 2 млрд выделим из областного бюджета.