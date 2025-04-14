Клуб «ZIMA» закрыт, но может ли он открыться снова?

Ночной клуб «ZIMA», открывшийся совсем недавно, успел всерьёз обеспокоить жителей микрорайона Нурсат. Опасаясь за безопасность детей и устав от шума, люди вышли на стихийный протест и потребовали закрыть заведение. Власти отреагировали — деятельность клуба приостановили. Но может ли он открыться снова?

В жилом массиве Нурсат, прямо под окнами многоэтажек, появился ночной клуб. Помещение изначально было предназначено для социально-культурных целей, но предприниматель переоборудовал его в развлекательное заведение. Это вызвало бурю недовольства среди жителей.

Реакция не заставила себя ждать. Ответственные органы провели проверку и выяснили: перепланировка здания велась без проектной документации и необходимой экспертизы. Предприниматель нарушил нормы и был привлечён к ответственности. Дело передано в специализированный административный суд.

Досалы Амангельдиев, заместитель акима Каратауского района: «Предпринимателю, арендовавшему здание торгового дома «Шахан», ранее были даны разъяснения — объект зарегистрирован как социально-культурный. Мы направили письмо в управление контроля качества городской среды. Поскольку реконструкция велась с нарушениями и без уведомлений, собственнику выписан штраф — 1,2 миллиона тенге».

Для жителей решение о закрытии клуба стало настоящим облегчением. Они говорят, что за несколько дней работы заведение уже успело изрядно потрепать им нервы.

Балжан Султанкулова, жительница города: «Мы рады, что клуб закрыли. Пьяные толпы, шум до утра — всё это рядом с нашими детьми. Если его попытаются открыть снова, мы не промолчим. Мы хотим, чтобы с нами считались. Парковка маленькая, машины загромождают двор, уезжают с ревом по утрам».

Связаться с владельцем клуба нам не удалось — указанный на странице номер недоступен. В профиле указано лишь, что заведение временно не работает. Временно — это навсегда или до следующего скандала? Вопрос остаётся открытым.