На этот раз в списке лидеров столичного проката оказались также две российские ленты и американский мультфильм.

Фильм режиссера Нуртаса Адамбая «Кудалар» занял лидирующие позиции в рейтинге кинотеатров бишкекской сети «Синематика», передает Sputnik.

Это история о сватах из Астаны и Шымкента, чьи дети решили сыграть свадьбу. Одни думали, что дочь выйдет замуж за сына министра, вторые — что сын приведет в дом невестку, знающую все обычаи и традиции. Подготовка к свадьбе обернулась нешуточной войной между сватами. Дети, как положено, пытались примерить две стороны, но становилось только хуже… Впрочем, из спойлера становится ясно, что все закончится хорошо и все будут счастливы.

Ах да, если вы заметили у главной героини кадык, не удивляйтесь. Это тот случай, когда мужчине удалось сыграть женскую роль не хуже, а может, даже лучше, чем вы могли представить.

Комедия вышла на больше экраны еще в прошлом году, казахские кинокритики назвали ее одним из лучших фильмов 2018-го.

На втором месте в нашем рейтинге стоит картина Андрея Волгина «Балканский рубеж».

В основу сюжета положены события войны на Балканах, бомбардировка Югославии и марш-бросок на Приштину. Российской спецгруппе приказано взять под контроль аэродром «Слатина» и ждать прибытия союзных миротворческих войск. Албанские боевики готовы на все, чтобы захватить данный стратегический объект…

История показана с разных сторон глазами нескольких участников событий. Повествование плавное, неторопливое, динамика постепенно нарастает к финалу. Фильм рассказывает о человеческой трагедии, о которой просто забыли. Однако не стоит воспринимать его как документальное кино с художественными элементами, поскольку официальная информация об операции до сих пор засекречена.

Работа Дилан Браун «Волшебный парк Джун» занимает третью строчку в бишкекском рейтинге популярности.

Очаровательная малышка Джун любит подолгу предаваться мечтам и фантазировать. Однажды она пришла с родителями в новый парк аттракционов, неподалеку от которого увидела зоопарк с самыми необычными животными. Джун уверяет родителей, что все звери в зоопарке умеют говорить, но ей, конечно, никто не верит. Со временем парк аттракционов становится любимым местом девочки, куда она приходит каждую неделю. Во время одного из таких визитов она сталкивается со странным зверьком, попавшим в западню. Главная героиня, несмотря на юный возраст, пытается преодолеть различные препятствия ради спасения загадочного существа, но сделать это в одиночку практически невозможно…

Замыкает список лидеров проката комедия российского режиссера Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель». По сюжету молодой наивный провинциал Артем приезжает к другу в Москву, надеясь на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелегком ночном труде «трезвого водителя».

В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артем по недоразумению оказывается с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня событий прошедшей ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот в свою очередь не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артем влюбляется все сильнее, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится сложнее.

Создатели картины назвали ее визитной карточкой Москвы. Даже те, кто посещал город сотни раз, видели лишь малую часть того, что показывает режиссер в фильме. Москва здесь необычайно хороша, за полтора часа можно насладиться изумительными видами.