В Шымкенте представили фильм «Цитадель» о казахстанце Касыме Жарменове

13 декабря 2025 года в Шымкенте в Доме дружбы (Достық үйі) состоялась премьера документального фильма «Цитадель» о казахстанце Касыме Жарменове – защитнике Брестской крепости.

Накануне, 19 ноября, был такой же премьерный показ в Алматы, а 5 декабря – в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы.

О чем этот фильм?

Фильм рассказывает о судьбе Касыма Жарменова, нашего земляка, одного из героев обороны Брестской крепости. Вместе с другими защитниками цитадели ранним утром 22 июня 1941 года он принял первый бой с фашистами. Советские солдаты оборонялись около месяца в глубоком тылу. Многие погибли…

После взрыва и потери сознания Касым Жарменов попал в плен, прошел через лагеря Польши, Германии и Бельгии. В конце 1944 года после нескольких попыток ему все-таки удалось сбежать и присоединиться к партизанам в Чехословакии, вместе с которыми он сражался вплоть до победного мая 1945-го. Вернувшись в Чимкент, К. Жарменов работал в школе учителем физкультуры. Умер в возрасте 60 лет.

В основу фильма «Цитадель» легло посещение внуком Героя Денисом и правнуком Тимуром Брестской крепости в Беларуси, где 84 года назад сражался Касым Жарменов. Раньше они никогда не были в тех местах, для них эта поездка стала глубоким погружением в события прошлого.

С территории Брестской крепости – места героической славы их предка – парни взяли землю и отвезли на могилу Касыма Жарменова в Южный Казахстан.

Режиссер фильма – Алексей Никулин, генеральный директор кинокомпании «Скайфёст».

Организаторами выступили кинокомпания «Скайфёст», Россотрудничество и Музей Победы. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Россотрудничества и Русского географического общества.

Как пришла идея?

Режиссер фильма Алексей Никулин вспоминает: «В 2024 году я был в Казахстане в командировке, мы готовились к показу фильма «Алсиб» в Алматы и Шымкенте. Там я познакомился с Денисом Жарменовым, известным тренером по водным видам спорта в Казахстане. Он рассказал мне о своей семье. Оказалось, что его дед Касым Жарменов – герой обороны Брестской крепости в июне 1941-го. В семье сохранились его воспоминания. Я ознакомился с семейным архивом. Поскольку ни Денис, ни его сын Тимур никогда не были в Бресте, я предложил им отправиться в экспедицию по следам героического предка и снять об этом документальный фильм. Пройти по следам Касыма Жарменова стало для наших героев способом не только лучше понять свою семейную историю, но и самих себя».

В молодежном лагере Русского географического общества Денис с Тимуром участвовали в полевой археологии и восстановлении неизвестного эпизода обороны Себежского укрепрайона.

Показ в Москве

Он стал настоящим праздником для зрителей. На премьеру фильма пришло много молодежи из Казахстана, обучающейся в столице России. Были сотрудники посольства Республики Казахстан в Российской Федерации. Пришли бывшие казахстанцы, переехавшие в Москву.

На сайте нашего МИДа нашла информацию о состоявшемся событии – премьерном показе «Цитадели».

Вот выдержка из нее: «Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев назвал участие родственников в проекте свидетельством неразрывности связи поколений и неизмеримой ценности подвига защитников Брестской крепости. По его словам, документальное кино о Великой Отечественной войне играет важнейшую роль в сохранении исторической памяти и формировании мировоззрения молодого поколения, помогает глубже понять происходившие на фронте и в тылу события, раскрывает мужество и самоотверженность солдат, позволяет восстановить историческую правду и извлечь уроки из трагедий и героизма той эпохи.

По словам автора проекта, генерального директора кинокомпании «Скайфёст» Алексея Никулина, название «Цитадель» имеет двойной смысл – крепость и семья. Пройти по следам своего героического предка стало для наших героев способом лучше понять и свою семейную историю, и себя. Фильм затрагивает вечную проблему отцов и детей, и герои по-своему преодолевают ее».

К слову, на этой же презентации главный редактор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин представил свежеизданные книги: «Психология войны» Бауыржана Момышулы и «Плечом к плечу» докторанта Военной академии Генерального штаба России Асета Аккузинова о вкладе Казахстана в Великую Победу. Эти книги изданы при поддержке Посольства РК в РФ.

Георгий Пряхин анонсировал также выход в ближайшее время романа «Курляндия» выдающегося казахского писателя, фронтовика Абдижамила Нурпеисова. «Это произведение написано после войны и еще не выходило на русском языке. Роман представляет собой настоящую лейтенантскую прозу, очень талантливо написанную», – отметил он.

В завершении премьерного показа фильма в Москве ведущая церемонии известная казахстанская певица Наргиз Жолымбетова исполнила песню «Бессмертный полк».

Слово – Денису Жарменову

С РАБАТом Денис Жарменов поделился своими личными впечатлениями о пребывании в Брестской крепости: «Мне с сыном Тимуром удалось побывать в казарме, где проходил службу дед, в музее цитадели. Удалось восстановить хронологию событий, в том числе помогли сведения из воспоминаний деда о том месте, где он принял бой и был ранен.

В архиве музея хранятся личные дела многих защитников Брестской крепости 1941 года, в том числе моего деда Касыма Жарменова. В собранных папках – фото, документы, личные воспоминания.

В «немузейной» части цитадели – каземате – нам показали стену с надписями тех, кто там жил и сражался. Самым неожиданным, прямо до мурашек, был момент, когда гид из Брестской крепости на стене показал нам высеченное имя деда «Касым». Тимур тогда произнес: «Я знаю, уверен, что он оставил это именно для нас».

Футбольный матч

В семейных воспоминаниях есть и «глава» о том, что в тот воскресный день 22 июня Касым Жарменов, которому на тот момент было 22 года, должен был с сослуживцами сыграть очередной футбольный матч в гарнизоне Брестской крепости. И за победу в этом матче ему был обещан отпуск. А дед мой был не простым парнем, до армии он играл в футбольной команде «Спартак» города Алма-Аты. Но, как вы понимаете, тем утром им всем было совсем не до спортивного матча…

Вспомнив об этом, у нас с Тимуром родилась идея – сыграть этот матч в Брестской крепости. Так сказать, воплотить в реальность мечту деда. Тем более, прежде чем попасть в Беларусь, мы побывали в Москве: посетили Могилу неизвестного солдата, Красную площадь, стадион «Спартак». Тимур – ярый футбольный фанат.

На стадионе «Спартак» в сувенирном магазине мы увидели мяч в винтажном стиле с символикой «Спартака». Вот тогда я окончательно определился с идеей, которой я поделился и с сыном, и со съемочной группой: «Хочу сыграть футбольный матч. Дед не сыграл, а мы сыграем».

Руководство музея пошло нам навстречу и разрешило провести товарищеский матч на территории крепости.

В июне 1941-го Касыму Жарменову не удалось сыграть в футбол, но спустя 84 года, в июне 2025-го, я, его внук, и правнук Тимур сыграли этот матч. Нашими соперниками по товарищескому матчу стала съемочная группа фильма».

Вместо эпилога

Премьера документального фильма «Цитадель» – такая замечательная и символичная нота для завершения года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Темы воинского долга, мужества, памяти, преемственности поколений и гордости за наших героев сегодня актуальны как никогда.

Касым Жарменов-старший родился в 1919 году, его сын и тезка Касым – в 1950-м, внук Денис – в 1978-м, а правнук Тимур – в 2006 году.

История этой семьи – ярчайший пример, как надо продолжать искать и хранить сведения о своих героях. Наши предки не ушли в небытие, они рядом, их дух осязаем. Надо научиться чувствовать его. И подпитывать эту преемственность своим почтением, уважением к их достижениям, завоеваниям, просто помнить о них…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Справка РАБАТа

Денис Касымович Жарменов (родился 14 сентября 1978 года) – казахстанский спортивный функционер и общественный деятель, председатель Ассоциации гребли и парусного спорта г. Шымкента и Туркестанской области, директор Туркестанской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, заслуженный тренер РК, мастер спорта РК по гребле на байдарках и каноэ, доктор философии PhD по специальности «физическая культура и спорт», академик (действительный член Международной академии информатизации), магистр делового администрирования EMBA Sport Management.

Всего среди защитников легендарной крепости было 556 казахстанцев, память о них восстановила в своей книге «Брестская крепость. 1941. Казахстан» доктор исторических наук Лайла Ахметова. Желаю всем казахстанцам гордиться своей страной, ценить ее историю и активно участвовать в ее будущем. Пусть сила и единство нашего народа крепнут!

Денис ЖАРМЕНОВ

Перед показом фильма «Цитадель» в Москве состоялась церемония передачи останков советских воинов-уроженцев Казахстана дипломатической миссии Республики Казахстан. Эти воины погибли в 1943 году во время Невельской наступательной операции в Псковской области. «Если мой прадед был таким героическим, значит, его дух и во мне, я тоже многое смогу сделать», – заявил после экспедиции правнук героя Тимур. «Фильм фантастический! Я помню обсуждение еще у нас в Россотрудничестве, когда коллеги приходили и рассказывали. История была захватывающая даже на стадии задумки проекта. Мне кажется, зритель у этой ленты будет и в России, и в Казахстане, и в Беларуси: она невероятно трогательная и важная для нашей исторической памяти».

Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества