Да, это каникулы, о которых не только нужно мечтать, эти каникулы нужно посмотреть. В кинотеатрах Шымкента начался показ фильма «Каникулы off-line» авторами которого стали казахстанские мастера кино.

На премьере в Шымкенте мест в кинозале нет, желающих приятно и полезно провести время много. Некоторые зрители сидели на полу.

Этот фильм рассказывает о трех друзьях-студентах, которые решили начать собственное дело. Ребятам пришла идея открыть этнолагерь для городских детей, где они могли бы получить знания о национальных традициях и жизни в селе. С первых кадров, которые окунают зрителя в пасторальные картинки, герои фильма переживают множество курьезных, а порой и опасных ситуаций.

Продюсерами картины выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев.

Посмотреть картину можно в любом кинотеатре страны. Прокат начался с 21 марта.

Советуем, наш коллектив оценил на твердую пятерку эту веселую кинокомедию.