Капризы погоды: первый весенний месяц на юге Казахстана заканчивается проливными дождями, грозами и градом.

28 марта градины с фасолину обрушились на Шардару, а у же поздним вечером град прошелся по Шымкенту. Но так как территория города большая, то шел он местами и совсем недолго. Но пользователи соцсетей успели сделать видео и выложить его.

А по прогнозам синоптиков, сегодня, 29 марта, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильные, лишь на юго-востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге – гроза, шквал, возможен град.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.