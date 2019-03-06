Милые жительницы нашего города Шымкента!

Поздравляем вас с Международным весенним праздником 8 Марта!

Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлении и долготерпению из века в век продолжается род человеческий на земле.

Мать, сестра, любимая — женский исток сопровождает нас до последнего вздоха. И если красота спасет мир, то это будет ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам.

В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и постоянного благополучия. И пусть выполняются все мечты, ведь желание каждой женщины — закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

Отопительный сезон подошел к концу, но мы готовы теплом своих сердец согревать вас вне зависимости от времени года.

Руководство и коллектив ГКП «Куатжылуорталык»