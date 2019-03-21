Коллектив Кентауского трансформаторного завода поддерживает инициативу переименования столицы.

19 марта Лидер Нации Нурсултан Назарбаев принял историческое решение о прекращении президентских полномочий. Решение Нурсултана Абишевича показал что мы ставим демократические ценности выше.

Благодаря политике, проводимой Первым Президентом, заводы и предприятия нашей страны всегда получали государственную поддержку. В их числе и Кентауский трансформаторный завод. В результате наша отечественная продукция экспортируется в зарубежные страны. На заводе создано 1300 рабочих мест. Среди них работают очень много молодых, перспективных специалистов.

Коллектив завода выражает благодарность Нурсултану Абишевичу и поддерживает инициативу о переименовании города Астана в «Нур-Султан».

Коллектив АО «Кентауский трансформаторный завод» Туркестанской области