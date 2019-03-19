Многодетные семьи смогут получить доступное жилье в рамках новой госпрограммы.

О критериях и условиях приобретения собственной жилой площади в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК рассказала председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»Ляззат Ибрагимова.

По словам Л. Ибрагимовой, тщательный анализ многодетных семей показал, что доходы семей варьируются от самых низких заработных плат до более высоких. В целом, по поручению Главы государства выделено 100 млрд тенге ежегодно. Первая категория — это семьи, которые получают адресную социальную помощь, они живут на ресурсы государства, их доход очень низкий. Для них будет предоставлено арендное жилье без права выкупа.

«В этом году выделено 50 млрд тг для ускорения процесса, чтобы многодетные семьи не ждали, когда это жилье построится. Среди них 25 млрд тг будет выделено на строительство, 25 млрд тг на выкуп готового жилья и 50 млрд тг отдельно выделяют жилищно-сберегательному банку», — сказала Л. Ибрагимова.

Как отметила Председатель Правления, задача ЖССБК заключается в обеспечении более платежеспособных граждан, чей доход на одного члена семьи составляет от 20 до 42 500 тыс тг.

«Допустим семья, у которой 4 детей и доход на двух родителей составляет около 260 тыс тенге. Они будут проходить по нашей программе. У них будет ставка 2% годовых, первоначальный взнос — 10%, при этом акиматы могут помочь тем, у кого не хватает на первоначальный взнос — предоставлять жилищный сертификат. Когда мы эту программу моделировали математически и экономически, мы пытались достичь такого платежа, которые сейчас эти люди платят за аренду. Ведь сейчас многодетные семьи арендуют квартиры на окраинах городов, времянках. Поэтому при сумме 8 млн тенге платеж будет первые 8 лет составлять 42 тыс тенге, это фактически столько же сколько платят сегодня за маленькое общежитие. Последующие 10 лет платеж составит 27 тыс тг», — объяснила Л. Ибрагимова.

Между тем, программа предусматривает приобретение как нового жилья, так и вторичного жилья.

«Цель — обеспечить жильем и она будет зависеть от платежеспособности каждой семьи. У нас нет ограничений по размеру квартиры, по квадратным метрам, будет ограничение только связанное с доходами. Если вы высокооплачиваемый гражданин, то вы не будете участвовать в этой программе. Ограничение будет составлять 42,5 тыс тенге на одного члена семьи и второе — это отсутствие собственного жилья. Все, кто будет участвовать в этой программе, это те, кто на данный момент арендует жилье и не имеет собственное», — пояснила она.

Кроме того, Председатель банка подчеркнула, что в рамках новой жилищной программы, залогом при выдаче жилья станет приобретаемая квартира.