Казахстанцев предупреждают о мошенничестве с жильём

Редактор Юлия Машковская
Фото: Пресс-служба АО «НИТ»

В Казахстане участились случаи мошенничества, связанные с получением жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или госорганов, распространяют фейковую информацию в соцсетях и связываются через мессенджеры.

Чаще всего они сообщают, что «подошла очередь на жильё» или «нужно срочно оформить ключи», после чего требуют личные данные или деньги. Такие действия являются незаконными.

Важно помнить: сотрудники банков никогда не запрашивают пароли и коды, не требуют переводы на безопасные счета и не оформляют документы через мессенджеры.

Специалисты призывают не доверять подозрительным сообщениям, не передавать личные данные и проверять информацию только через официальные источники.

При подозрительных звонках рекомендуется сразу обращаться в правоохранительные органы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

