В Шымкенте создан специальный штаб по улучшению качества жизни малообеспеченных семей.

В состав штаба вошли депутаты, представители партии «Нур Отан», палаты предпринимателей, акимы четырех районов и руководители управлений. На них возложена обязанность — координировать работу на местах по уточнению и составлению социальных карт.

Многодетным семьям с 1 апреля начнут выдавать адресную социальную помощь.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима г. Шымкента:» Размер адресной социальной помощи 20 789 тенге. Мы выяснили, что у нас в Шымкенте свыше 30 тысяч малообеспеченных семей. В прошлом году адресную социальную помощь получили 10 774 семей».

При назначении адресной социальной помощи из совокупного дохода семьи исключаются государственные пособия многодетным семьям, стипендии. Кроме этого, детям из малообеспеченных семей до 18 лет, а студентам до 23 лет ежемесячно будут выплачиваться 20789 тенге. А это 70 процентов от прожиточного минимума.

Для разъяснения этой информации во всех районных акиматах и управлениях по средам проводятся дни открытых дверей.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима г. Шымкента: «Теперь жителям жилых массивов Тассай, Жулдыз, Достык не надо ездить в городской центр занятости. В четырех районах будут открыты филиалы. И люди смогут по месту жительства, в этих филиалах центра получить ответы на все вопросы относительно адресной социальной помощи и всех государственных выплат.

Для прозрачности работы по обеспечению малообеспеченных семей социальной помощью, чиновники будут каждую неделю отчитываться перед журналистами и общественностью.