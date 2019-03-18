Подсудимый, которого обвинили в избиении соседа кнутом в селе Келес, был оправдан.

Решением Келесского суда подсудимый был освобожден из зала суда. Но прежде ему были предъявлены обвинения по ст 107.ч. 1.УК РК «Нанесение средней тяжести вреда здоровью».

«Органы досудебного следствия отправили материалы дела в суд, доказав, что обвиняемый бил кнутом пострадавшего. У последнего, якобы, был перелом средней части ядра ладони. Было доказано, что подсудимый умышленно нанес вред здоровью соседу, то есть преступлением, предусмотренным в статье 107 (1) .

Однако, всесторонний и объективный анализ доказательств, собранных в ходе судебного расследования, сравнение полученных данных друг с другом послужил обоснованием говорить о невиновности обвиняемого. Пострадавший написал апелляционную жалобу.

Но жалоба потерпевшего и апелляционное ходатайство прокурора была оставлена ​​без удовлетворения решением суда апелляционной инстанции».

Жанар Есенбекова