В Келесе сотовые телефоны ремонтирует восьмилетний мастер

В селе Абай, центре Келесского района Туркестанской области, подрастает талантливый юный мастер.
Восьмилетний Айдын Бекжанулы умеет самостоятельно ремонтировать мобильные телефоны без использования специального оборудования.
Он учится в школе-гимназии имени Узбекали Жанибекова и этой осенью перейдёт в четвёртый класс.
Летние каникулы мальчик проводит не за играми, а помогая отцу — Бекжану Утенову, который с 2021 года занимается ремонтом телефонов в собственной мастерской.
Айдын уверенно разбирает и собирает устройства, находит неисправности и устраняет их самостоятельно.
Отец признаётся, что часто удивляется навыкам сына и старается развивать его способности.
Айдын — третий ребёнок в семье. С раннего возраста он проявлял интерес к технике.
Родители с самого начала поддерживают стремление сына к знаниям и помогают ему развиваться.