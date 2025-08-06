В Келесе сотовые телефоны ремонтирует восьмилетний мастер

В селе Абай, центре Келесского района Туркестанской области, подрастает талантливый юный мастер.

Восьмилетний Айдын Бекжанулы умеет самостоятельно ремонтировать мобильные телефоны без использования специального оборудования.

Он учится в школе-гимназии имени Узбекали Жанибекова и этой осенью перейдёт в четвёртый класс.

Летние каникулы мальчик проводит не за играми, а помогая отцу — Бекжану Утенову, который с 2021 года занимается ремонтом телефонов в собственной мастерской.

Айдын уверенно разбирает и собирает устройства, находит неисправности и устраняет их самостоятельно.

Отец признаётся, что часто удивляется навыкам сына и старается развивать его способности.

Айдын — третий ребёнок в семье. С раннего возраста он проявлял интерес к технике.

Родители с самого начала поддерживают стремление сына к знаниям и помогают ему развиваться.