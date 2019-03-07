Мужское слово о прекрасной половине "Otyrar TV"

Говорить о наших девочках можно долго. Даже в преддверии своего праздника, наши девчонки на работе и помогают нам в работе. Мы их за это безумно ценим!

С раннего утра в здании ТК «Отырар» холл завален розами, это лишь малая часть нашего признания. Мужская часть коллектива за день начала приготовления, чтобы поднять настроение нашей прекрасной половины.

Без них наша работа была бы скучной и унылой. Вернее, ее бы просто не было. Наши девочки хранят чистоту, вносят уют и делают нашу работу ярче и эмоциональнее. Да, и без ссор никак. Мужская часть то и дело, где-то может провиниться, ошибиться, но не наши девочки, они всегда правы, даже если не правы 🙂

Многие спрашивают, как живет Отырар?

Наш рабочий день начинается с 8 утра, а заканчивается он в 10 вечера, а то и позже. Пока эфиры завершатся, пока новости запланируют, а тут и обсудить все нужно, так что работы у нас хватает. Наши хозяюшки должны сверстать новости, записать съемки, поругать, если даже не виноваты, и даже похвалить. Они у нас особенные, мы их за это любим!

Семья Отырар

Многие слышали про семью Отырар. У нас все, как в обычной семье, бывают и ссоры, скандалы, радости, горе и победы. Мы всегда вместе, это благодаря тому, что мы едины. Мы как крепкая семья, которую никогда не разрушить, которая будет жить во благо своего светлого будущего. Наша семья крепка женской лаской, мужским характером и единым целым.

8 Марта — день для нас особенный. Мы, мужская половина, хотим поздравить всех прекрасных дам, девочек, женщин, бабушек и всех-всех с этим праздником. Знайте, мы вас любим!

Шуддин Саидов