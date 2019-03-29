МВД РК напоминает владельцам автомобилей о режиме внешних световых приборов.

Согласно действующему законодательству количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должны соответствовать требованиям конструкции транспортного средства. В противном случае эксплуатация авто запрещена — вас ждет штраф и возможное водворение на спецстоянку.

Кроме того, Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (пункт 1.3 Приложения 4, таблица 1.3.1) строго регламентирован цвет излучения каждого прибора.

Вообще с этим довольно объемным, но важным для каждого автомобилиста документом желательно ознакомиться (ссылка на ТР ТС http://adilet.zan.kz/rus/docs/H11T0000877)

Посмотрите, на картинках наглядно показано, какой цвет излучения должен быть на каждом внешнем световом приборе.