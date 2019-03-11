В своем интервью глава государства подчеркнул необходимость уважительного отношения к разным культурам.

Отрывок из беседы с главой государства обнародовал телерадиокомплекс Акорды.

«Я хочу сказать одно молодежи. Нынешнее подрастающее поколение будет работать во всем мире. Так ведь? Есть ли место на Земле, куда казахи не ездили бы? —

сказал Нурсултан Назарбаев.

-Тогда, если ты поедешь в другие страны, в Африку, будешь устанавливать свои правила, говоря, что ты казах? И тебе должны подчиняться, когда ты поедешь Австралию, в Америку и страны Европы?

Современная молодежь — это граждане мира. Поэтому с малых лет надо учиться соблюдать права каждого человека, понимать его и слушать. Только тогда нас будут уважать».