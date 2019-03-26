По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима Туркестанской области У.Шукеева, на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Аманбаев Жолдымурат Ермуханович.

Аманбаев Жолдымурат Ермуханович родился 4 октября в 1957 году в Актюбинской области. С отличием окончил экономический факультет Алматинского сельскохозяйственного института. По специальности – экономист.

Трудовую деятельность начал в 1974 году рабочим фермы Уркачевского совхоза Актюбинской области. С 1981 по 2018 год работал на руководящих должностях в финансовых органах Актюбинской области, начальником отдела, управления Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан, департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов Республики Казахстан, заместителем директора, директор департамента экономики и бюджетного планирования г.Астаны, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области, советником заместителя Премьер-Министра РК, управляющим директором АО «НУХ «Казагро», заместителем председателя правления АО «Казагромаркетинг». В 2012 году награжден Орденом «Курмет».

С января 2018 года и по сегодняшний день занимал должность директора Департамента кадрового и административного обеспечения Министерства сельского хозяйства РК.