Чиновника из Туркестанской области хотят уволить из-за участия в драке

Совет по этике предложил освободить от должности руководителя управления архитектурно-строительного контроля Туркестанской области Султангали Жалыкула из-за участия в драке, сообщает пресс-служба агентства РК по делам государственной службы.

«Департамент агентства по Туркестанской области провел служебную проверку по факту драки с участием государственного служащего, вызвавшей значительный общественный резонанс в социальных сетях. По итогам проверки 5 декабря текущего года совет по этике агентства по Туркестанской области принял соответствующее решение. Решением совета по этике в отношении руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области С. Жалыкул рекомендовано применить дисциплинарное взыскание в виде «освобождения от занимаемой должности» за нарушения норм служебной этики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия Султангали Жалыкула явно нанесли ущерб авторитету государственного органа, который он представляет.