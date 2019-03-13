Ни дорог, ни моста: жители аулов Кентау хотят знать куда ушли миллионы

Жители сел «Бабай-Корган» и «Кисык Шокпар» в панике. По их словам дорога, ведущая в поселок, представляет опасность.

На проезжей части случаются автомобильные аварии, причем со смертельным исходом. А все дело в том, что дорога нуждается в капитальном ремонте,- жалуются сельчане.

«В 2016 и 2017 годах постоянно погибали люди на этой дороге. Мы писали в Астану. Просили, чтобы нам дорогу эту сделали. От Токаева приезжал человек, они дали заключение, что дорога аварийная. Все равно местные чиновники внимания не обратили. В этом году начали делать дорогу. Из 8 км отремонтировали только один», — говорит Бижанов Жандарбек, местный житель.

Другая проблема жителей — это мост, который соединяет несколько аулов. Он тоже не безопасен для жизни, — говорят люди. В прошлом году его ремонтировали, но очень скоро он пришел в негодность. Теперь сельчане негодуют: куда потратили миллионы тенге, выделенные на ремонт, ведь отреставрированный мост не выдержал и года. Через него часто ходят школьники. Их родители переживают за здоровье и жизнь детей.

«На этот мост выделено 11 млн. Разве тут ушло 11 млн? Если завтра его водой снесет, что будет? Как нам быть?», — спрашивает Матпусаев Амангелді.

После общения с журналистами жители встретились с руководством города Кентау, к которому и относится сельский округ. Требование одно — отстранить от должности местного главу. Спокойная встреча с руководством быстро переросла в потасовку, жители своих эмоций уже не сдерживали. Их пришлось успокаивать.

«Этот вопрос мы будем решать. Обратимся во все соответствующие инстанции. Постараемся все проблемы решить», — пояснил Гани Рысбеков, аким города Кентау.

Глава Кентау заверил жителей, что все проблемы решатся. Сельчане готовы ждать, но только при условии, что все обещанное будет реализовано, а не останется только на словах.

Шуддин Саидов