Пользователи Сети увлеклись новым флешмобом #cheesechallenge, суть которого состоит в том, чтобы кинуть кусок сыра в лицо своему ребенку, передает NUR.KZ.

Юзеры стали делиться видео в соцсети «Твиттер», на которых была запечатлена реакция пострадавших детей.

Родители, старшие братья, сестры и другие родственники снимали на камеру мобильных устройств то, как бросают ломтики сыра на лица своих детей, племянников и племянниц, сестренок и братишек.

https://twitter.com/esmeliciouss/status/1102328401820413952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1102328401820413952&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nur.kz%2F1781752-novyj-flesmob-cheesechallenge-ohvatil-set-detam-brosaut-syr-na-lica-video.html

Правда, маленьким героям видеороликов не особо нравилось эта затея.

К слову, многие пользователи поддержали детей, раскритиковав поведение взрослых.

«Вам должно быть стыдно. Ужасные родители», «Это не смешно», «Деградация», «Снимайте лучше то, как на себя сыр бросаете», «У меня отличное чувство юмора, но это абсолютно не смешно», «Куда катится мир…», «Просто не слов. Жесть», «Зачем вы так делаете?», «Серьезно, прекратите. Им же не нравится», «Дети — не игрушки. Как вы не поймете?», «Что я только что посмотрел…», «Вы какие-то изверги, не издевайтесь над детишками», — написали они.

Однако некоторые не увидели в этом ничего плохого и посмеялись вместе с авторами роликов.

«Как мне перестать смеяться? Уже тело болит)», «Ржачно», «И смех, и грех)», «Какие же милые создания, а их реакция — бесподобна», «Как же мило», «Тоже попробовать что ли», «Ха-ха, прикольно», «Я вчера так сделала, сестренка была в шоке)», «Безобидное увлечение. Детям ведь тоже смешно», «Интересно, а этот сыр вы потом выкидываете или кушаете?)», «Остановите мой ор. Смешно», — написали они.