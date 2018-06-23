НовостиОбществоВ Казахстане на прилавках магазинов обнаружены опасные сыры, колбасы и мороженое
В Казахстане на прилавках магазинов обнаружены опасные сыры, колбасы и мороженое
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На прилавках магазинов Казахстана реализуется опасная продукция Кыргызстана.
В пробах колбасы варено-копченой салями «Испанская» производства «РИХА» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в пробах эскимо сливочного в шоколадной и белой глазури «День и Ночь» производства ООО «Умут и Ко», обнаружен Staphylococcus aureus, вызывающий пищевое отравление, сообщает пресс-служба Комитета общественного здоровья МЗ РК
Также, в пробах продукции ОсОО «Эмилия», «голландский сыр» 45% обнаружены бактерии группы кишечной палочки. При этом, производителем ОсОО «Эмилия» после проведенных санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также усиленного лабораторного контроля, были даны гарантии о недопущении на потребительский рынок Казахстана опасной продукции. Однако на сегодняшний день данные гарантии не соблюдаются, что свидетельствует о проведении несоответствующего производственного контроля на предприятии, а также нарушениях правил логистики.
Вся данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки» .
Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики.
Согласно порядку взаимодействия органов государственного контроля (надзора) стран Евразийского экономического союза Комитетом направлено уведомление в Министерство здравоохранения Республики Кыргызстан о взятии на контроль деятельность данных недобросовестных производителей.
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