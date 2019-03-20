НПП «Атамекен» выразила благодарность Первому Президенту

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» от имени всего бизнес-сообщества Казахстана выражает Вам глубокую благодарность и признательность за постоянную поддержку отечественного предпринимательства!

За эти годы Казахстан стал суверенным, процветающим государством, входящим в 50 наиболее конкурентоспособных стран, чему стали свидетелями не только мы, казахстанцы, но и весь мир.

Под Вашим руководством проведены широкомасштабные реформы, которые помогли задать четкий вектор развитию страны. В первые годы постсоветской истории Казахстана был взят курс на построение рыночной экономики, как оказалось — единственно верный путь развития.

Мы всегда с воодушевлением воспринимали Ваши инициативы по созданию государственных программ поддержки предпринимательства. Все они направлены на улучшение делового климата, привлечение инвестиций и вовлечение наших соотечественников в бизнес. За годы независимости в стране открыты тысячи новых производств и перспективных бизнес-проектов. Миллионы людей открыли свое дело, чтобы обеспечивать себя и свою семью постоянным доходом.

Именно Вы, Нурсултан Абишевич, выступили инициатором создания в Казахстане Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», чтобы отечественный бизнес в условиях поддержки смог консолидироваться, развиваться и достойно конкурировать на мировых рынках.

Благодаря Вашей дальновидной политике созданы беспрецедентные условия, которые помогли Казахстану занять место в тридцатке передовых стран в рейтинге Doing Business, а также взрастить не одно поколение предпринимателей, уверенно стоящих на ногах и создающих сотни тысяч рабочих мест.

Сегодня в Казахстане свыше 1,2 миллиона предпринимателей. И это один из важнейших результатов успешно проведенных Вами реформ!

Начав свой трудовой путь металлургом, Вы на своем примере показали ценность труда, вдохновив нас на реализацию смелых идей. Вы подарили миллионам казахстанцев веру в светлое будущее нашей Родины, в свои силы и знания, создав все условия для каждого.

Мы, предприниматели Казахстана, убеждены, что страна будет развиваться по заданному Вами курсу. Вы заложили прочный фундамент, который обеспечит стабильное развитие бизнеса, как движущей силы экономики государства!

Уважаемый Нурсултан Абишевич, бизнес-сообщество страны в полной мере осознает свою социальную ответственность и заверяет Вас, что будет оказывать максимальную поддержку в достижении поставленных Вами стратегических целей.

Желаем Вам доброго здоровья, успехов и долгих лет жизни! Мы верим, что Ваш опыт и знания всегда будут служить во благо и процветание суверенного Казахстана!

С уважением,

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»