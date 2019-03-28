На площадке «Атамекена» прошло первое заседание Проектного офиса «Экономики простых вещей».

Мероприятие состоялось под председательством Аблая Мырзахметова — Председателя Правления НПП РК «Атамекен» — и Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Романа Скляра. В заседании, посредством видеоконференцсвязи, приняли участие представители региональных Проектных офисов.

Открывая мероприятие Аблай Мырзахметов заявил о необходимости всестороннего информирования предпринимателей об условиях участия в программе льготного кредитования приоритетных проектов.

«Ключевым для нас является вовлечение бизнеса, поэтому сейчас необходимо сделать на этом основной упор. В регионах «Атамекен» уже начал работу по разъяснению программы, обсуждению ставок кредитования и условий субсидирования. Подобная работа, по поручению Елбасы, проходит впервые, поэтому сейчас крайне важно заинтересовать бизнес, а самим компаниям – проявить активность», — сообщил Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Не менее важно при реализации программы исключить любые бюрократические проявления, считает Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр.

«Совместно с АО «Казахстанский институт развития индустрии» мы разработали Дорожные карты по производству товаров легкой промышленности, мебельной промышленности и стройматериалов. Идет работа по созданию Карты по машиностроению. Чтобы исключить любое недопонимание со стороны акиматов и участников, предлагаю исключать все барьеры и решать спорные вопросы на месте (в рамках офиса, — прим. ред.). Для этого еженедельно будем собираться с представителями бизнеса и напрямую обсуждать все вопросы повестки. Нужно понимать, что решение Проектного офиса — окончательное», — отметил Роман Скляр.

Предприниматели уже проявляют интерес к Программе, сообщили представители из регионов. Так, в Восточно-Казахстанской области заявились для участия 24 предприятия в сфере АПК, туризма, легкой и мебельной промышленности, 2 проекта уже проходят согласование в банке. В Шымкенте по итогам недельной работы Проектного офиса собрано 39 заявок от предприятий на общую сумму 39 млрд тенге. 26 из них находятся на стадии разработки проекта, 4 проекта на рассмотрении в банках, столько же – на этапе создания бизнес-плана. Напомним, что на уровне областей офисы работают при Региональных палатах, с участием представителей акиматов, банков, филиалов «Даму», бизнес-сообщества.

Важным этапом работы Проектного офиса станет опрос потенциальных участников, который позволит определить компании, получившие отказ от банков и узнать о ключевых проблемах в отрасли.

«Каждую пятницу мы будем сводить информацию и обсуждать с бизнесом. Возможно, что мы сможем оказать предприятиям меры поддержки в рамках уже существующих программ. Мы посетили регионы с рабочей поездкой, где встречались с предпринимателями. У бизнеса есть желание расти, расширяться, однако проблемными до сих пор остаются вопросы залогов для БВУ. У предпринимателей из регионов есть хорошая возможность в ручном режиме сопроводить свой проект до полной реализации», — отметила Председатель Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Дана Жунусова.

Для того, чтобы узнать о программе, получить необходимую консультацию, предприниматели могут обращаться в Проектные офисы при областных Палатах предпринимателей.

Напомним, что в этом году, по поручению Елбасы, Правительство Казахстана выделило 600 млрд тенге для поддержки производства товаров народного потребления, а также сырья и продуктов первичной переработки. В частности, средства направят на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса.

Стоит отметить, что в рамках Программы поддержано будет не только производство готовой продукции, но и выработка необходимого сырья и продуктов первичной переработки.

В настоящее время к Программе подключилось 9 банков второго уровня. Чтобы получить финансирование, предпринимателю необходимо направить заявку в банк, пройти необходимую процедуру оценки и согласования и обратится в Фонд развития предпринимательства «Даму».