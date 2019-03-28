В Шардаринском районе задействован ситуационный центр ПМСП

по Туркестанской области, не имеющий аналогов в Республике.

На базе «Шардаринской районной центральной больницы» с целью улучшения качества и прозрачности поликлинической, стационарной медицинской помощи был задействован «Ситуационный центр ПМСП» не имеющий аналогов по Республике Казахстан. Он действует на базе управления здравоохранения Туркестанской области и является эффективным инструментом контроля и управления системой здравоохранения региона, т.е. будет производиться онлайн-аналитика по каждому району и даже МО с применением мер экстренного реагирования.

Двухдневный семинар проходит в режиме онлайн, сотрудниками регионального развития ТОО ЦИТ ДАМУ города Нур-Султан, а также с участием регионального менеджера по Туркестанской области Исахан Нурсултана. На сегодняшний день было обучено более 40 сотрудников из 20 медицинских организаций. Проведено подключение модуля онлайн аналитика областного рейтинга, а также мониторинг развития служб ПМСП и стационара.

В центре задействованы пять сотрудников, они будут отслеживать и обрабатывать информацию каждого медицинского учреждения нашей области. Руководит центром главный врач «Шардаринской районной центральной больницы», координатор ситуационного центра ПМСП по Туркестанской области – к.м.н. Жанар Оспанова.

Шардаринский район выбран не случайно, так как 2 подобных центра будут действовать в г.Шымкенте и Туркестане, работа ПМСП в отдалении от районных центров здесь будет направляться на повышение качества медицинских услуг в сельских местностях.

«Мы работаем с новой информационной системой КМИС, – рассказала координатор ситуационного центра Оспанова Жанар Мыктибековна. – Эта система позволяет отслеживать практически все аспекты работы каждого медицинского учреждения. Мы видим среднее время ожидания приёма к тому или иному специалисту, количество обратившихся за помощью, их диагнозы, время выполнения вызовов на дом, патронаж и.т.д. Всю эту информацию наши аналитики обрабатывают и на основе полученных данных, составляют рейтинг медицинских учреждений. Таким образом, мы можем оперативно реагировать на повышение качества услуг и устранять недочёты».

Вот так выглядит экран главной медицинской информационной системы. Как вы видите, главный экран содержит 8 модулей: поликлиника, стационар, лаборатория, финансы, документы, ресурсы, пользователи, аптека и ситуационный центр. Была проведена интеграция с программой КОМЕК МИС ССМП (станция скорой медицинской помощи). Программно-аппаратный комплекс в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии системы здравоохранения, а также сообщает о проблемных ситуациях в районах области.

Комплексная медицинская информационная система (КМИС) была разработана в Казахстане в Центре информационных технологий «Даму». Сейчас её успешно используют в работе больниц и поликлиник Туркестанской области.

В КМИС использованы облачные технологии – они позволяют автоматизировать работу всей системы здравоохранения региона.

Уже ведутся электронные карты больных, в электронном режиме выдаются рецепты, результаты лабораторных исследований, проводятся онлайн-консилиумы и диагностика. Система позволила внедрить электронные очереди в поликлиниках, вести мониторинг загруженности врачей, сделать расходы на каждого пациента прозрачными.

Также наряду с программой для врачей и аналитиков управления здравоохранения в Туркестанской области уже внедрили специальное мобильное приложение для пациентов «DamuMed». Его можно скачать на смартфон через AppStore или PlayMarket. Приложение позволяет записаться на приём к врачу, отслеживать результаты своих анализов, вызвать экстренную помощь, нажав кнопку «SOS».