Ответственный секретарь Минздрава РК Болат Токежанов находится с рабочим визитом в Туркестанской области.

Основной целью приезда является разъяснение проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

Прошло кустовое совещание по противодействию коррупции в южном регионе страны. На совещании приняли участие руководители департаментов КООЗ, руководители районных управлений Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, на транспорте и г. Шымкент, а также заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

Проведение настоящего совещания вызвано регистрацией новых случаев коррупционных проявлений среди должностных лиц Комитета охраны общественного здоровья уже в текущем году.

Туркестанской области уделяется первостепенное значение в связи с наличием социальных проблем, большого количества проживающего населения, наличием коррупционных рисков.

На совещании были затронуты вопросы организационной активности противодействия коррупции, выявления коррупционных рисков совместно с общественностью, проведения коллегий и совещаний по вопросам противодействия коррупции, лекций среди населения, публикаций в СМИ, акций на антикоррупционную тематику, правовых всеобучей.

«За 2018 год по системе МЗ РК было 806 случаев привлечения к административной ответственности государственных служащих за различные нарушения административного законодательства, подавляющее большинство из которых было наложено на госслужащих Комитета. В связи с этим необходимо провести ряд мероприятий для снижения коррупционных рисков. Требуется активизация работ по антикоррупционному мониторингу, необходимо в онлайн-режиме отслеживать. А также важно отметить, что не маловажным в профилактике коррупции является соблюдение норм служебной этики и правил поведения государственных служащих, по которым также необходимо проведение целого комплекса мероприятий», — отметил Болат Токежанов.

Напомним, деятельность МЗ РК по противодействию коррупции реализуется в рамках Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, Плана нации «100 конкретных шагов», Комплексного плана по формированию антикоррупционной культуры, Меморандума «О сотрудничестве между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министерством здравоохранения Республики Казахстан по вопросам профилактики коррупционных правонарушений» от 15 августа 2018 года, Плана мероприятий Министерства здравоохранения Республики Казахстан по противодействию коррупции на 2019-2020 годы № 6 от 15 января 2019 года.